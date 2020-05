Británia dočasne uzavrela svoje veľvyslanectvo v Severnej Kórei

Soul 28. mája (TASR) - Británia zatvorila v stredu svoje veľvyslanectvo v Severnej Kórei a evakuovala celý diplomatický personál, uviedol to vo štvrtok britský veľvyslanec v KĽDR Colin Crooks, ktorého citovala agentúra AFP.



Dôvodom je podľa Crooksa uzavretie severokórejských hraníc v dôsledku pandémie koronavírusu.



"Obmedzenia vstupu do krajiny znemožňujú rotáciu personálu a chod veľvyslanectva," napísal Crooks na Twitteri.



"Britské veľvyslanectvo (v Severnej Kórei) sa dočasne zavrelo 27. júna 2020. Celý diplomatický personál nateraz opustil KĽDR," dodal.



Británia chce zachovať diplomatické styky s KĽDR a "bude sa snažiť o obnovu svojho pôsobenia v Pchjongjangu hneď, ako to bude možné," uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.



Severná Kórea po vypuknutí koronavírusovej pandémie v Číne zaviedla prísne obmedzenia pre všetkých cudzincov v krajine. Miestne úrady im nedovoľovali ani opustiť krajinu. V marci KĽDR tieto opatrenia zmiernila a cudzinci už môžu z krajiny odísť.



Severná Kórea uvádza, že dosiaľ nezaznamenala ani jediný prípad nákazy. Analytici sa však domnievajú, že je to nepravdepodobné.