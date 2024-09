Británia dodá Ukrajine 650 ľahkých viacúčelových rakiet

Londýn 6. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine 650 nových ľahkých viacúčelových rakiet v hodnote 162 miliónov libier (192 miliónov eur). Oznámila to v piatok britská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a Reuters.



Prvá várka zmienených rakiet LMM vyrobených francúzskou firmou Thales by mala byť na Ukrajinu odoslaná ešte do konca roka. Thales, ktorá LMM vyrába v továrni v Belfaste v Severnom Írsku, ich na svojej webstránke opisuje ako "ľahké, presné a viacúčelové" rakety určené na odpaľovanie z rôznych platforiem na zemi, na mori či vo vzduchu a proti širokému spektru hrozieb.



Ich zaslanie oficiálne ešte ohlási britský minister obrany John Healey na piatkovom zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa uskutoční na vojenskej leteckej základni Ramstein v Nemecku. Ide o skupinu združujúcu štáty, ktoré podporujú Kyjev v boji proti ruskej vojenskej agresii.



Haley povedal, že nový balík pomoci významne posilní ukrajinskú protivzdušnú obranu a bude dôkazom, že nová britská vláda chce zintenzívniť podporu Ukrajine. AFP pripomína, že Healy sa ujal funkcie začiatkom júla po tom, ako labouristi po 14 rokoch v opozícii nahradili v britskej vláde konzervatívcov.



Haley už pred pár dňami povedal v Londýne svojmu ukrajinskému rezortnému kolegovi Rustemovi Umerovovi, že Británia "v nasledujúcich mesiacoch zvýši" svoju pomoc Ukrajine. Zároveň potvrdil, že na Ukrajinu začne v priebehu niekoľkých mesiacov prichádzať z Londýna aj delostrelecká munícia v hodnote 300 miliónov libier (približne 356 miliónov eur).



Spojené kráľovstvo už Ukrajine poskytlo stovky rakiet LMM, ktoré sa podľa vyhlásenia britského ministerstva obrany použili na ničenie ruských bezpilotných lietadiel a iných vzdušných hrozieb. Británia je jedným z najväčších vojenských podporovateľov Kyjeva, ktorému už dodala rakety dlhého doletu Storm Shadow či 14 tankov Challenger 2.