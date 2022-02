Británia dodá Ukrajine ďalšie zbrane, inváziu spomalil silný odpor

Londýn 26. februára (TASR) – Británia v sobotu prisľúbila, že bude pokračovať v dodávkach zbraní ukrajinskej armáde v čase, keď sa ruské jednotky snažia preniknúť do metropoly Kyjev. Informovali o tom britská tlačová agentúra PA Media a následne agentúra DPA.



Námestník britského ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey uviedol, že vďaka silnému odporu ukrajinských síl ruskí vojaci zrejme nedosiahli pokrok, v aký dúfali. Varoval však, že obrancov mesta čakajú "ďalšie dni, týždne, mesiace" ťažkých bojov, keď sa ruský prezident Vladimir Putin snaží zvrhnúť ukrajinskú vládu.



"Bude to dlhá námaha. Bude to brutálne. Na našich televíznych obrazovkách uvidíme hrozné veci," povedal Heappey pre stanicu BBC. Podľa jeho slov hrozí, že Kremeľ sa vo svetle ukrajinského odporu uchýli k ťažšiemu bombardovaniu.



Heappey v televízii Sky News tiež odhalil, že britské ministerstvo obrany pracuje na pokyn premiéra Borisa Johnsona na plánoch podpory hnutia odporu a prípadnej exilovej vlády, ak Rusko napokon Ukrajinu ovládne.



Britský minister obrany Ben Wallace v piatok zvolal stretnutie so zástupcami 25 ďalších "darcovských" krajín o vojenskej pomoci Ukrajine. Po prvých správach o 28 zúčastnených krajinách potvrdili britskí predstavitelia nižšie číslo, dodali však, že všetky tieto krajiny súhlasili, že budú dodávať Ukrajine výzbroj alebo humanitárnu pomoc.



Spojené kráľovstvo už poskytlo Ukrajine 2000 protitankových striel a Heappey povedal, že pracujú na dodávkach ďalšej výzbroje do krajiny i koordinácii so zmienenými krajinami pri snahách dostať túto pomoc "do ukrajinských rúk".



Britské ministerstvo obrany v dopoludňajšej správe o situácii na Ukrajine uviedlo, že ruské jednotky pokračujú v presune smerom na Kyjev, pričom väčšina týchto síl sa nachádza 30 kilometrov od centra ukrajinskej metropoly.



Ministerstvo dodalo, že Rusko zatiaľ nezískalo kontrolu nad vzdušným priestorom nad Ukrajinou. Poznamenalo tiež, že ruské straty "sú pravdepodobne ťažké", pričom Ukrajina "naďalej kladie tvrdý odpor po celej krajine".