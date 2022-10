Londýn 13. októbra (TASR) - Británia dodá Ukrajine protilietadlové rakety, aby sa mohla brániť proti ruským útokom. Oznámilo to vo štvrtok britské ministerstvo obrany. Bude to prvýkrát, čo tento ostrovný štát dodá Ukrajine strely, ktoré sú schopné zostreliť rakety s plochou dráhou doletu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rakety AMRAAM... budú dodané v nasledujúcich dňoch pre použitie so systémami vzdušnej obrany NASAMS, ktoré prisľúbili Spojené štáty... Rakety pomôžu s ochranou ukrajinskej kritickej národnej infraštruktúry," uviedol britský rezort obrany vo vyhlásení.



Británia okrem toho pošle Ukrajine aj drony, ktoré majú pomôcť ukrajinským spravodajským službám, a k 64 už doručeným pridá ďalších 18 delostreleckých zbraní.



"Tieto zbrane pomôžu Ukrajine brániť svoju oblohu pred útokmi a posilniť jej celkovú protiraketovú obranu spolu (so systémami) NASAMS," uviedol britský minister obrany Ben Wallace.



Londýn s týmto oznamom prišiel po tom, čo západní spojenci prisľúbili Ukrajine rýchle dodanie prostriedkov vzdušnej obrany pre posilnenie ukrajinskej ochrany pred ruskými náletmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok po sérii rozsiahlych ruských raketových útokov na ukrajinské mestá krajiny skupiny G7, aby pomohli Ukrajine vytvoriť "vzdušný štít".



Šéf NATO Jens Stoltenberg uviedol, že hlavnou prioritou aliancie je poskytnúť Ukrajine viac zariadení vzdušnej obrany. Ministri obrany Severoatlantickej aliancie sa stretnú vo štvrtok v Bruseli, pripomína AFP.