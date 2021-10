Dopravu v Londýne opäť blokovali klimatickí aktivisti

Londýn 25. októbra (TASR) – Klimatickí demonštranti obnovili v pondelok svoju kampaň, v rámci ktorej zablokovali dopravu v britskej metropole Londýn. Informovala o tom agentúra AFP.



K protestom aktivistov so skupiny Insulate Britain, ktorí britskú vládu žiadajú, aby počas nasledujúcich desiatich rokov zabezpečila zateplenie všetkých domácností s cieľom ušetrenia energie a zníženia emisií CO2, došlo krátko pred začiatkom klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe.



V čase, keď množstvo zamestnancov v britskej metropole smerovalo do práce, aktivisti skupiny zablokovali hlavnú dopravnú tepnu do hlavného finančného centra Canary Wharf na východe Londýna. V tejto štvrti sídlia niektoré z najväčších svetových bánk, píše AFP. K blokáde dopravy došlo aj v centre Londýna, vzdialenom od Canary Wharf len niekoľko kilometrov.



Londýnska metropolitná polícia uviedla, že v súvislosti s pondelkovými protestnými akciami zatkla 52 ľudí. Počas protestov niektorí z demonštrantov prilepili samých seba k povrchu ciest, dodala polícia.



Skupina Insulate Britain, ktorá je odnožou hnutia Extintion Rebellion, 14. októbra pozastavila organizovanú blokádu množstva hlavných dopravných trás, pripomína AFP. Aktivisti britskú konzervatívnu vládu žiadajú, aby zabezpečila zateplenie „všetkých 29 miliónov" domácností v Spojenom kráľovstve do roku 2030 a všetkých sociálnych bytov do roku 2025.



Obnovenie blokády ciest v britskej metropole prišlo len niekoľko dní pred začiatkom klimatického summitu OSN, známeho pod názvom COP26, ktorý sa uskutoční 31. októbra až 12. novembra v Glasgowe.