V Británii podajú druhú dávku vakcín skôr, dôvodom je indický variant

Londýn 15. mája (TASR) - Ľuďom vo veku nad 50 rokov a zdravotne zraniteľným ponúknu v Británii druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už osem týždňov po prvej dávke, aby sa tak oslabil vplyv indického variantu koronavírusu. V piatok na tlačovej konferencii pred svojím oficiálnym sídlom v Londýne to oznámil britský premiér Boris Johnson. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Johnson spresnil, že druhá dávka, ktorá zaisťuje ľuďom tú najväčšiu ochranu pred covidom, bude namiesto plánovaného 12-týždňového odstupu podávaná už po ôsmich týždňoch.



Podľa jeho slov nie sú dôkazy, že by sa nárast prípadov indického variantu premietal do nezvládnuteľného tlaku na národný zdravotný systém v krajine, pokiaľ ide o počet hospitalizácií - ten je momentálne nízky.



"Nemyslím si, že na základe súčasných dôkazov a údajov musíme odložiť našu cestovnú mapu - budeme sa držať svojho plánu a od pondelka prikročíme v Anglicku k tretiemu kroku," povedal Johnson v súvislosti s plánovaným začiatkom tretej fázy uvoľňovania opatrení. Upozornil, že ak sa nový variant ukáže ako oveľa prenosnejší než iné, krajina bude stáť pred ťažkou voľbou, či v júni prejde do štvrtej fázy.



Hlavný hygienik Anglicka profesor Chris Whitty povedal, že indický variant je prenosnejší než tzv. britský variant, ktorý sa stáva globálne prevládajúcim.



Indický variant sa podľa očakávania stane v Spojenom kráľovstve dominantným, hoci zatiaľ nie sú dôkazy, že by proti nemu nezaberali vakcíny.



Johnson doplnil: "Musíme dôverovať našim vakcínam, že ochránia verejnosť. My zatiaľ budeme veľmi pozorne sledovať vývoj situácie, pretože preteky medzi naším očkovacím programom a koronavírusom môžu byť oveľa tesnejšie, a teraz je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby ľudia dostali ochranu v podobe druhej dávky."



Indický variant sa teraz nachádza najmenej v 15 oblastiach Anglicka, kde miestne úrady a predstavitelia zdravotníctva zachytávajú zhluky týchto prípadov.



"Ak navštevujete svojich milovaných, naozaj dobre porozmýšľajte o rizikách pre nich, predovšetkým v prípade, že ešte nedostali druhú dávku alebo sa ešte nestihol rozvinúť jej úplný účinok," apeloval Johnson na tlačovej konferencii.