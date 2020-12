Británia druhý deň po sebe hlási rekordný počet prípadov koronavírusu

Londýn 29. decembra (TASR) – V Británii za uplynulých 24 hodín zaznamenali rekordných 53 135 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Pribudlo aj 414 úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19, celkový počet obetí tak vzrástol na 71 567, informovala v utorok večer televízia Sky News.



Z údajov britskej vlády vyplýva, že v Británia prvýkrát od začiatku pandémie pribudlo viac ako 50 000 infikovaných. Pritom len deň predtým hlásili úrady rekordných 41 385 prípadov nákazy. Celkovo sa tak v Spojenom kráľovstve infikovalo 2 382 865 ľudí.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock sa má podľa portálu BBC v stredu vyjadriť k možnému sprísneniu protipandemických opatrení. Tie sú v Británii v súčasnosti rozdelené do štyroch rizikových stupňov, pre ktoré platia iné obmedzenia, pričom štvrtý je najprísnejší.



Podľa televízie Sky News sa v nemocniciach v Anglicku v súčasnosti nachádza 21 787 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, čo je viac ako 18 974 hospitalizovaných k 12. aprílu, považovanému za vrchol prvej vlny pandémie. Viac ako 1600 z nich je napojených na pľúcnu ventiláciu.



Posledné štatistické údaje pre celú Veľkú Britániu sú k dispozícii iba do 22. decembra, keď bolo v nemocniciach 21 286 ľudí s COVID-19. To je len o niečo menej ako 21 683 pacientov registrovaných k 12. aprílu.