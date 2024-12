Elton John oznámil, že prišiel o zrak

Londýn 2. decembra (TASR) - Britský spevák, skladateľ a klavirista Elton John (77) v nedeľu oznámil, že prišiel o zrak. Vyjadril sa tak pri uvedení muzikálu Diabol nosí Pradu inšpirovaného rovnomenným filmom, ku ktorému zložil hudbu. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry Reuters.



Jeden z najpredávanejších umelcov všetkých čias, autor hitov ako Tiny Dancer a Rocket Man, v nedeľu v divadle v londýnskom West Ende povedal, že muzikál nemohol vidieť, no aj tak si ho užil.



"Niektorí z vás možno vedia, že som mal problémy, no a teraz som prišiel o zrak. Predstavenie som si tak nemohol pozrieť, ale užil som si ho," povedal Elton John podľa denníka Daily Mail. Dodal, že to, čo počul, znelo "dobre". V prejave k publiku sa zároveň poďakoval svojmu manželovi Davidovi Furnishovi za podporu.



Hudobník ešte v septembri informoval, že pre silnú očnú infekciu v predošlých mesiacoch prestal vidieť na pravé oko. Dodal vtedy, že ani s jeho ľavým okom to "nie je najlepšie". Spresnil, že nemôže čítať ani už nič pozerať a za ohrozenú označil aj svoju schopnosť nahrať v budúcnosti akúkoľvek hudbu.



Elton John sa preslávil začiatkom 70. rokov minulého storočia a odvtedy si udržiaval popularitu rockovým hitmi či baladami ako Candle in the Wind. V rokoch 2018 až 2023 absolvoval rozlúčkové turné, ktorým ukončil svoju aktívnu koncertnú kariéru, avizoval však, že hudbu ani po ňom skladať neprestane.