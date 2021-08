Environmentálni aktivisti protestovali vo finančnej štvrti Londýna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 28. augusta (TASR) - Aktivisti z environmentálneho hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) demonštrovali v piatok v centre Londýna proti finančnému sektoru podporujúcemu využívanie fosílnych palív. Informovala o tom agentúra AFP.Centrom londýnskej finančnej štvrte City protestne a do rytmu bubnovania pochodovali stovky ľudí. Niesli pritom transparenty s nápismi ako "" či "".Demonštranti sa zastavili pred kanceláriami spoločnosti Maples poskytujúcej finančné a právne poradenstvo, kde vyvesili plagát s nápisom "".," uviedla jedna z protestujúcich, 47-ročná Trina. Dodala, že "" aktivistov je ešte mnoho ďalších obdobných spoločností, bánk či poisťovacích firiem.Demonštranti už skôr v piatok v Londýne obliali červenou farbou kancelárie banky Standard Chartered a demonštrovali aj pred budovou Bank of England.Londýnska Metropolitná polícia oznámila, že za rôzne trestné činy či prečiny zadržala 16 ľudí.Aktivistov z Extinction Rebellion podporila organizácia Global Justice Now zasadzujúca sa za sociálnu spravodlivosť vo svete. Na svojom účte na Twitteri napísala, že takéto banky a korporácie profitujú zo základných príčin klimatickej krízy. "," dodala skupina.Hnutie Extinction Rebellion založené v roku 2018 v Británii združuje klimatických aktivistov, ktorí pomocou občianskej neposlušnosti zameriavajú pozornosť širokej verejnosti na nečinnosť v otázke globálneho otepľovania. Skupina pravidelne organizuje demonštrácie zamerané proti bankám, finančným inštitúciám, energetickým firmám a mediálnym organizáciám.Hnutie odštartovalo v pondelok v Londýne svoje dvojtýždňové protesty, v rámci ktorých vyzýva svetových lídrov, aby podnikli kroky nevyhnutné v boji s klimatickými zmenami.