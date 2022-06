Británia: EÚ nemá dôvod na negatívnu reakciu na návrh o Severnom Írsku

Londýn 14. júna (TASR) - Británia v utorok Európskej únii oznámila, že EÚ nemá dôvod záporne reagovať na plány Londýna zmeniť niektoré pobrexitové obchodné pravidlá pre Severné Írsko. TASR správu prevzala za agentúry Reuters.



Britská vláda v pondelok predložila parlamentu návrh zmeny pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ, ktorou chce po novom zrušiť colné kontroly na dovoz niektorých tovarov do Severného Írska zo zvyšku Británie. To je však v rozpore s ustanoveniami platnej pobrexitovej obchodnej dohody medzi Britániou a EÚ.



Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefšovič upozornil, že EÚ bude zvažovať začatie konania o porušení voči Británii. Únia by takisto mohla Británii udeliť pokutu a prehodnotiť podmienky vzájomnej dohody o voľnom obchode.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová návrhy na zmenu dohody označila za odôvodnené.



"Naše riešenie Európsku úniu vôbec neznevýhodní. Naďalej chránime otvorený trh," povedala. Britská vláda podľa jej slov nemôže pripustiť ďalšie oslabovanie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998. Na tú je naviazaný mier a stabilita v Severnom Írsku.