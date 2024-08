Británia evakuovala rodiny zamestnancov svojej ambasády v Bejrúte

Londýn 4. augusta (TASR) - Británia v nedeľu oznámila, že z Libanonu evakuovala rodinných príslušníkov zamestnancov svojho veľvyslanectva v Bejrúte, a to z dôvodu nestabilnej bezpečnostnej situácie v tejto blízkovýchodnej krajine. Britských občanov zároveň opätovne vyzvala, aby z Libanonu urýchlene odišli vzhľadom na riziko eskalácie napätia, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Sme hlboko znepokojení vysoko nestabilnou bezpečnostnou situáciou v Libanone," uviedol hovorca britského ministerstva zahraničných vecí s tým, že do regiónu boli vyslaní ďalší konzulárni pracovníci, príslušníci pohraničných síl aj armády.



"Dočasne sme stiahli aj rodiny zamestnancov britského veľvyslanectva v Bejrúte... Všetci britskí občania by mali opustiť Libanon teraz, kým na to ešte majú k dispozícii spôsoby komerčnej dopravy," dodal rezort.



Napätie na Blízkom východe v ostatných dňoch eskaluje. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismaíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukra. Irán aj Hizballáh z ich smrti obviňujú Izrael a sľubujú odvetu.