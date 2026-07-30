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Británia eviduje oproti vlaňajšku dvojnásobok úmrtí pre horúčavy
Najnovšie čísla zverejnila vo štvrtok Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA).
Autor TASR
Londýn 30. júla (TASR) - V Spojenom kráľovstve došlo tento rok v máji a v júni k celkovo 2877 úmrtiam súvisiacich s horúčavami. Televízia Sky News uvádza, že ide o takmer dvojnásobok oproti celkovému počtu z vlaňajška, píše TASR.
Najnovšie čísla zverejnila vo štvrtok Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). Uviedla, že ide o predbežné odhady, ktoré však už teraz naznačujú, že počet úmrtí spôsobených horúčavami sa blíži k ročnému rekordu zaznamenanému v roku 2022.
Odhadom 753 úmrtí súviselo s vlnou horúčav v dňoch 24. až 27. mája a zvyšných 2124 s horúčavami v dňoch 21. až 28. júna. „Tieto čísla poukazujú na významné nebezpečenstvo, ktoré môže veľmi horúce počasie predstavovať pre zdravie ľudí,“ uviedol Ross Thompson, vedecký pracovník v UKHSA.
„To platí najmä pre tých, ktorí sú zraniteľnejší, vrátane starších dospelých a ľudí so zdravotnými problémami... Aj keď sú tieto čísla predbežné, naznačujú, že ak toto leto zažijeme viac období horúceho počasia, mohli by sme zaznamenať najvyšší počet úmrtí súvisiacich s horúčavami v histórii,“ dodal Thompson.
Zároveň varoval, že horúčavy sa budú v budúcnosti vyskytovať čoraz častejšie, budú trvať dlhšie a vo všeobecnosti budú extrémnejšie. Na ich dosahy upozornila aj britská ministerka zdravotníctva Yvette Cooperová, ktorá povedala, že okrem ľudí majú vysoké teploty vážny vplyv aj na Národnú zdravotnú službu (NHS).
„Dlhé roky sme boli zvyknutí na zimný nápor v NHS a na potrebu pomáhať najzraniteľnejším počas najchladnejších období. Teraz však vidíme, že letné horúčavy majú čoraz vážnejší vplyv na zdravie tisícov ľudí a zároveň zvyšujú tlak na NHS,“ uviedla.
Pre porovnanie, minulý rok došlo v Spojenom kráľovstve k celkovo 1504 takýmto úmrtiam, zdôrazňuje Sky News.
UKHSA zverejnila nové štatistiky deň po tom, ako britská vláda vyhlásila, že viac než polovicu územia Anglicka v súčasnosti postihuje sucho, ktorého príčinou sú extrémne vysoké teploty a rekordne málo zrážok.
Najnovšie čísla zverejnila vo štvrtok Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). Uviedla, že ide o predbežné odhady, ktoré však už teraz naznačujú, že počet úmrtí spôsobených horúčavami sa blíži k ročnému rekordu zaznamenanému v roku 2022.
Odhadom 753 úmrtí súviselo s vlnou horúčav v dňoch 24. až 27. mája a zvyšných 2124 s horúčavami v dňoch 21. až 28. júna. „Tieto čísla poukazujú na významné nebezpečenstvo, ktoré môže veľmi horúce počasie predstavovať pre zdravie ľudí,“ uviedol Ross Thompson, vedecký pracovník v UKHSA.
„To platí najmä pre tých, ktorí sú zraniteľnejší, vrátane starších dospelých a ľudí so zdravotnými problémami... Aj keď sú tieto čísla predbežné, naznačujú, že ak toto leto zažijeme viac období horúceho počasia, mohli by sme zaznamenať najvyšší počet úmrtí súvisiacich s horúčavami v histórii,“ dodal Thompson.
Zároveň varoval, že horúčavy sa budú v budúcnosti vyskytovať čoraz častejšie, budú trvať dlhšie a vo všeobecnosti budú extrémnejšie. Na ich dosahy upozornila aj britská ministerka zdravotníctva Yvette Cooperová, ktorá povedala, že okrem ľudí majú vysoké teploty vážny vplyv aj na Národnú zdravotnú službu (NHS).
„Dlhé roky sme boli zvyknutí na zimný nápor v NHS a na potrebu pomáhať najzraniteľnejším počas najchladnejších období. Teraz však vidíme, že letné horúčavy majú čoraz vážnejší vplyv na zdravie tisícov ľudí a zároveň zvyšujú tlak na NHS,“ uviedla.
Pre porovnanie, minulý rok došlo v Spojenom kráľovstve k celkovo 1504 takýmto úmrtiam, zdôrazňuje Sky News.
UKHSA zverejnila nové štatistiky deň po tom, ako britská vláda vyhlásila, že viac než polovicu územia Anglicka v súčasnosti postihuje sucho, ktorého príčinou sú extrémne vysoké teploty a rekordne málo zrážok.