Británia eviduje vyše 51.000 nakazených, najviac od januára

Londýn 16. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo za posledných 24 hodín zaznamenalo 51.870 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 49 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Piatkový počet prípadov je najvyšší od 15. januára, keď v krajine zaznamenali 55.761 infekcií. Opätovný nárast počtu nakazených súvisí so šírením nákazlivejšieho delta variantu.



Britská vláda od pondelka 19. júla - napriek rýchlo rastúcemu počtu prípadov - uvoľní väčšinu epidemiologických opatrení na území Anglicka. Tento krok však kritizujú viacerí experti z oblasti zdravotníctva a znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



V Spojenom kráľovstve do štvrtka 15. júla podali viac ako 81,7 milióna dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Oboma dávkami je zaočkovaných viac ako 35,5 milióna ľudí, čo predstavuje viac ako dve tretiny dospelej populácie, píše Sky News.