Expertov a WHO znepokojuje uvoľňovanie opatrení v Británii

Londýn 13. júla (TASR) – Experti z oblasti zdravotníctva označili za nezodpovedné rozhodnutie britskej vlády uvoľniť od 19. júla väčšinu obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Britániu kritizovala aj Svetová zdravotnícka organizácia. Píše o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Združenie britských lekárov (BMA) uviedlo, že uvoľnenie opatrení môže mať zničujúce následky. Predseda rady BMA pripomenul, že táto organizácia úrady opakovane varovala.



Prudko stúpajúci počet nových prípadov nákazy a ochromujúci vplyv hospitalizácií v súvislosti s covidom na nemocnice podľa BMA vyčerpáva zdravotnícky personál a predlžuje čakacie lehoty na lekárske zákroky, ktoré si nevyžadujú okamžitú pohotovosť.



Profesor Adam Finn, ktorý je členom výboru pre očkovanie a imunizáciu (JCVI), vyjadril súhlas s vyjadrením vlády, podľa ktorého obmedzenia nemôžu zostať v platnosti navždy.



„Na druhej strane sa však naozaj nechceme dostať do situácie, kde sa veci zhoršia natoľko, že budeme musieť obmedzenia znova zaviesť," povedal.



Spojené kráľovstvo v súvislosti s uvoľňovaním opatrení kritizovala i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše Sky News. Splnomocnenec WHO pre boj s ochorením COVID-19 David Nabarro povedal, že je ešte príliš skoro uvažovať o hromadnom uvoľňovaní opatrení alebo úplnom oslobodení v období, keď počty prípadov narastajú.



Britská vláda v pondelok potvrdila, že od budúceho pondelka sa v Anglicku zruší väčšina obmedzení zavedených v boji proti pandémii nového koronavírusu.



Kľúčom k plnému otvoreniu ekonomiky je zaočkovať dostatočný počet ľudí a zaistiť, že Národná zdravotná služba (NHS) sa dokáže vyrovnať s priemerne 30.000 novými prípadmi nákazy za deň.



V Anglicku sa od nadchádzajúceho týždňa budú môcť otvoriť napríklad i nočné kluby, pričom sa očakáva, že návštevníci sa preukážu negatívnym testom na covid – ten však nie je povinný. Vláda takisto počíta s tým, že ľudia budú nosiť vo verejnej doprave a v uzavretých priestoroch rúška – tiež však nepôjde o povinnosť.



Vedci však varujú, že zrušenie opatrení, ako napríklad povinné nosenie rúšok či dodržiavanie odstupu, môže prispieť k opätovnému rozsiahlemu šíreniu nákazy. Zachované by podľa nich mali zostať i ďalšie pravidlá vrátane práce z domu.



Minister zdravotníctva Sajid Javid pripustil, že v nasledujúcich mesiacoch môže denne pribúdať aj 100 000 infikovaných. Zdôraznil však, že ak budú zaočkované dve tretiny všetkých dospelých v krajine, spojitosť s počtom hospitalizovaných pacientov a úmrtiami bude značne oslabená.