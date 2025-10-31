< sekcia Zahraničie
Británia finančne prispeje na odstránenie munície v Pásme Gazy
Ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová konštatovala, že situácia v Pásme Gazy je bez potrebnej humanitárnej podpory beznádejná.
Autor TASR
Londýn 31. októbra (TASR) - Británia poskytne štyri milióny libier (viac ako 4,5 milióna eur) na odstránenie približne 7500 ton nevybuchnutej munície v Pásme Gazy, ktorá bráni dodávaniu humanitárnej pomoci Palestínčanom, oznámilo vo štvrtok britské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia britského rezortu diplomacie.
„Štyri milióny libier pre agentúru OSN Služba na boj proti mínam (UNMAS) umožnia príchod expertov, ktorí pomôžu odstraňovať mínové polia, kazetové bomby a muníciu, čím pomôžu chrániť Palestínčanov a humanitárnych pracovníkov,“ upresnilo britské ministerstvo vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.
Odstránenie nevybuchnutej munície umožní prísunu väčšieho množstvo pomoci a podľa ministerstva ide o „dôležitú súčasť amerického mierového procesu a podporí prechod prímeria do druhej fázy mierového plánu“.
Ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová konštatovala, že situácia v Pásme Gazy je bez potrebnej humanitárnej podpory beznádejná, a práve preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby na palestínske územie prúdila humanitárna pomoc.
Medzinárodná mimovládna organizácia Handicap International tento mesiac upozornila, že od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas bolo na Pásmo Gazy zhodených približne 70.000 ton výbušnín. Podľa odhadov britského ministerstva nevybuchlo približne desať percent munície.
Cooperova vo štvrtok navštívila najväčšiu humanitárnu organizáciu na odstraňovanie pozemných mín na svete HALO, kde sa taktiež stretla s predstaviteľmi UNMAS a ďalšou organizáciou zameranou na odmínovanie Mines Advisory Group (MAG). Britské mimovládne organizácie HALO a MAG s pomocou UNMAS podľa rezortu diplomacie vykonávajú 69 percent všetkého civilného odmínovania na celom svete.
