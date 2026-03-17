< sekcia Zahraničie
Británia, Fínsko a Holandsko zvažujú spoločné obstarávanie zbraní
Tri európske krajiny oznámili, že spolu s ďalšími nemenovanými partnermi skúmajú možnosť vytvorenia nového mechanizmu do roku 2027, ktorý by urýchlil investície do obranného vybavenia.
Autor TASR
Londýn 17. marca (TASR) - Británia, Fínsko a Holandsko zvažujú spoluprácu pri spoločnom financovaní a obstarávaní zbraní, munície a ďalšieho vojenského vybavenia. Dôvodom sú rastúce bezpečnostné hrozby vo svete vrátane vojny na Ukrajine a Blízkom východe, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Plány prichádzajú v čase, keď sa britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj majú v utorok stretnúť v Londýne aj za prítomnosti generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Zvažovaný mechanizmus troch krajín by podľa vyhlásenia dopĺňal iniciatívy NATO a Európskej únie.
„Spojením síl získavame väčšiu bezpečnosť s rovnakými zdrojmi a zároveň posilňujeme našu spoluprácu,“ ozrejmil holandský minister financií Eelco Heinen.
Jeho britská rezortná kolegyňa Rachel Reevesová uviedla, že Londýn potrebuje prehĺbiť spoluprácu so spojencami a posilniť svoj obranný priemysel. V utorok má predstaviť aj zámer prehĺbiť väzby s EÚ. Už minulý mesiac zdôraznila, že spolupráca s európskymi krajinami v oblasti obrany môže zlepšiť efektivitu obstarávania.
