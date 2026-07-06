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Británia, Fínsko, Holandsko a Poľsko hlásia pokrok v obrane
Ďalším kľúčovým projektom v oblasti financovania obrany je Banka pre obranu, bezpečnosť a odolnosť (DSRB).
Autor TASR
Varšava 6. júla (TASR) - Británia, Fínsko, Holandsko a Poľsko dosahujú „významný pokrok“ v súvislosti s novým Multilaterálnym obranným mechanizmom (MDM) a ich cieľom je zaviesť ho do roku 2027. Tieto štyri krajiny to v pondelok uviedli v spoločnom vyhlásení. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Financovanie obrany bude kľúčovou témou tohtotýždňového summitu NATO v tureckej Ankare. MDM je jednou z viacerých konkurenčných iniciatív zameraných na nasmerovanie väčšieho množstva súkromných finančných prostriedkov do zbrojenia jednotlivých štátov.
„Pri príprave technických detailov tohto modelu sme čerpali z podpory širšej skupiny spojencov,“ uviedli krajiny v spoločnom stanovisku. Dodali, že budú tiež pracovať na rozšírení koalície krajín zapojených do projektu a na jeseň prejdú do ďalšej fázy vývoja mechanizmu s krajinami, ktoré ohlásili svoju účasť.
Ďalším kľúčovým projektom v oblasti financovania obrany je Banka pre obranu, bezpečnosť a odolnosť (DSRB). (Ide o navrhovanú medzinárodnú finančnú inštitúciu, ktorej cieľom je podporovať a financovať obranné a bezpečnostné projekty spojencov, pozn. TASR).
Kanada plánuje na summite NATO oznámiť približne desať zakladajúcich krajín DSRB, píše Reuters.
Poľské ministerstvo financií bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry, či vedie rokovania o vstupe do DSRB. Británia vylúčila účasť v DSRB a rozhodla sa namiesto toho pokračovať v projekte MDM, dodáva Reuters.
Financovanie obrany bude kľúčovou témou tohtotýždňového summitu NATO v tureckej Ankare. MDM je jednou z viacerých konkurenčných iniciatív zameraných na nasmerovanie väčšieho množstva súkromných finančných prostriedkov do zbrojenia jednotlivých štátov.
„Pri príprave technických detailov tohto modelu sme čerpali z podpory širšej skupiny spojencov,“ uviedli krajiny v spoločnom stanovisku. Dodali, že budú tiež pracovať na rozšírení koalície krajín zapojených do projektu a na jeseň prejdú do ďalšej fázy vývoja mechanizmu s krajinami, ktoré ohlásili svoju účasť.
Ďalším kľúčovým projektom v oblasti financovania obrany je Banka pre obranu, bezpečnosť a odolnosť (DSRB). (Ide o navrhovanú medzinárodnú finančnú inštitúciu, ktorej cieľom je podporovať a financovať obranné a bezpečnostné projekty spojencov, pozn. TASR).
Kanada plánuje na summite NATO oznámiť približne desať zakladajúcich krajín DSRB, píše Reuters.
Poľské ministerstvo financií bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry, či vedie rokovania o vstupe do DSRB. Británia vylúčila účasť v DSRB a rozhodla sa namiesto toho pokračovať v projekte MDM, dodáva Reuters.