Británia, Francúzsko a Kanada pohrozili Izraelu sankciami

Paríž/Londýn/Ottawa 19. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a predseda kanadskej vlády Mark Carney v pondelok odsúdili „hrubé konanie“ Izraela v Pásme Gazy a vyjadrili nesúhlas s jeho rozšírenou ofenzívou v enkláve. Vyjadrili tiež kritiku voči predstaviteľom izraelskej vlády za ich hrozby masovým presídlením civilistov a varovali pred konkrétnymi opatreniami voči Izraelu, vrátane sankcií, za jeho aktivity v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Lídri v spoločnom vyhlásení uviedli, že nebudú nečinne stáť, zatiaľ čo vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podniká spomínané kroky. „Zaväzujeme sa uznať palestínsky štát ako príspevok k dosiahnutiu dvojštátneho riešenia a sme pripravení spolupracovať s ďalšími na dosiahnutí tohto cieľa,“ vyhlásili.



Vyhlásenie sa zhodovalo so spoločnou výzvou 22 štátov vrátane Británie, Francúzska a Kanady, aby Izrael okamžite „umožnil úplné obnovenie pomoci do Gazy“, pričom upozornili, že obyvateľstvo tohto územia „je vystavené hladomoru“. Izrael totiž od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Premiér Netanjahu povedal, že umožní obmedzené dodávky pomoci. „Nesmieme dovoliť, aby sa obyvateľstvo (Gazy) prepadlo do hladomoru, a to z praktických aj diplomatických dôvodov,“ povedal Netanjahu v pondelok a dodal, že ani priatelia Izraela nebudú tolerovať „zábery masového hladomoru“. Izrael tak v pondelok povolil vstup do Pásma Gazy deviatim nákladným autám Organizácie Spojených národov s humanitárnou pomocou.



Trojica krajín tiež uviedla, že blokovanie prístupu civilistov k základným humanitárnym potrebám je neakceptovateľné a riskuje porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Izraelské povolenie obmedzeného množstva pomoci označili za úplne nedostatočné.



Lídri tiež odsúdili „ohavný jazyk, ktorý v poslednom čase používali členovia izraelskej vlády, keď sa vyhrážali, že v dôsledku zúfalstva z deštrukcie Gazy sa civilisti začnú presúvať“. Starmer, Macron a Carney tvrdia, že trvalé násilné vysídlenie je porušením medzinárodného humanitárneho práva. Vyzvali Izrael, aby zastavil svoju novú vojenskú operáciu v Pásme Gazy a aby okamžite umožnil vstup humanitárnej pomoci.



Francúzsko, Británia a Kanada vyhlásili, že vždy podporovali právo Izraela brániť sa proti terorizmu, no eskaláciu označili za neprimeranú.



AP konštatuje, že toto vyhlásenie trojice štátov je prvou významnou hrozbou z ich strany voči Izraelu od začiatku 19 mesiacov trvajúcej vojny.