Británia, Francúzsko a Nemecko plánujú rokovať s Iránom

Berlín 20. júla (TASR) - Británia, Francúzsko a Nemecko plánujú v najbližších dňoch viesť s Iránom nové rokovania o jeho jadrovom programe, uviedol v nedeľu pre agentúru AFP nemecký diplomatický zdroj.



Európske mocnosti známe ako E3 „sú v kontakte s Iránom, aby naplánovali ďalšie rokovania na nasledujúci týždeň,“ uviedol zdroj po varovaniach tejto trojice štátov, že medzinárodné sankcie voči Iránu by mohli byť znovu aktivované, ak Teherán neobnoví rokovania.



Iránska tlačová agentúra Tasním tiež informovala, že Teherán súhlasil s rokovaniami s týmito tromi európskymi krajinami. Konzultácie o dátume a mieste rokovaní podľa nej prebiehajú.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok telefonoval so svojimi kolegami z Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou.



Európski predstavitelia počas telefonátov varovali, že ak sa Irán čoskoro nevráti k rokovaniam, aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ na opätovné zavedenie sankcií zrušených v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.



Irán a Spojené štáty viedli niekoľko kôl jadrových rokovaní prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov. Tie sa uskutočnili ešte predtým, ako Izrael 13. júna spustil svoju 12-dňovú vojnu proti Iránu. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pripojiť sa k Izraelu a zaútočiť na iránske jadrové zariadenia však tieto rozhovory fakticky ukončilo.



Nemecký diplomatický zdroj podľa AFP zopakoval, že Irán nikdy nesmie mať možnosť získať jadrové zbrane. „Preto aj Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo naďalej intenzívne pracujú vo formáte E3 s cieľom nájsť udržateľné a overiteľné diplomatické riešenie iránskeho jadrového programu,“ uviedol zdroj.



Irán opakovane popiera, že by sa snažil získať jadrové zbrane.



Dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami z roku 2015, známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Tento ťažko dosiahnutý kompromis sa však začal rozpadať v roku 2018 - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Trumpa -, keď Spojené štáty od dohody jednostranne odstúpili a opätovne zaviedli sankcie voči Teheránu.



„Ak sa počas leta nepodarí dosiahnuť riešenie, možnosťou zostáva obnovenie dohody pre E3,“ uzavrel nemecký zdroj.