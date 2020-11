Generál Nick Carter upozornil na nové hrozby vrátane vojny

Londýn 9. novembra (TASR) – Svetová hospodárska kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 môže priniesť nové bezpečnostné hrozby a dokonca aj vojnu. V rozhovore pre televíziu Sky News to v nedeľu povedal náčelník generálneho štábu britskej armády Nick Carter,.



Hospodárske krízy v minulosti viedli k bezpečnostným krízam a Carter sa podľa svojich slov obáva, že sa to môže zopakovať.



„Myslím si, že žijeme v období, keď je svet veľmi neistým a znepokojujúcim miestom," povedal a pripomenul množstvo regionálnych konfliktov, ktoré v súčasnosti prebiehajú.



Nová svetová vojna podľa Cartera hrozí v prípade, že sa súčasné menšie konflikty vymknú spod kontroly.



Náčelník generálneho štábu v rozhovore pre Sky News pri príležitosti Deň vojnových veteránov, ktorý pripadá na 11. novembra, keď si svet pripomína skončenie prvej svetovej vojny, hovoril aj o rozpočte a výdavkoch na modernizáciu britskej armády.



„Ide o prejav úcty k tým, ktorí položili svoje životy počas služby našej krajine," povedal a dodal, že „tak urobili, aby ochránili náš spôsob života a slobodu". Zabudnúť na to by podľa jeho slov bolo veľmi nebezpečné.