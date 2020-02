Harry a Meghan sa od kráľovskej rodiny osamostatnia 31. marca

Londýn 19. februára (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa osamostatnia od kráľovskej rodiny 31. marca. Dvojica to oznámila v stredu. Správu priniesla agentúra AP.



Oznámenie prichádza v čase, keď Buckinghamský palác preskúmava používanie značky "Sussex Royal" dvojicou po ich avizovanom odlúčení sa od kráľovskej rodiny. Sporným je slovo "Royal", v preklade "kráľovský".



Podľa americkej stanice CNN proti značke vystúpil poradca kráľovnej Alžbety II. Thomas Woodcock. "Nemyslím si, že je to vhodné. Buď ste v kráľovskej rodine, alebo v nej nie ste. Nemôžete byť oboje," vyhlásil Woodcock. CNN uvádza, že pravdepodobným výsledkom bude zamietnutie slova "Royal" v názve značky registrovanej Harrym a Meghan.



Harry a Meghan v januári oznámili, že sa už nebudú zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich postavenia a postupne chcú nadobudnúť finančnú nezávislosť. Pár sa následne aj so synom Archiem presťahoval do Kanady.



V dôsledku svojho rozhodnutia Harry a Meghan už nedisponujú titulom "kráľovská výsosť" a nie sú platení z verejných prostriedkov. Harrymu, ktorý je šiestym v poradí nástupníctva na britský trón, zostal titul princ a pár si ponechal tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu. Dvojica chce žiť striedavo v Británii a Severnej Amerike.



Kráľovskú rodinu rozhodnutie Harryho a Meghan zasiahlo. Kráľovná Alžbeta II. vyhlásila, že by si želala, aby dvojica ostala jej plnohodnotnou súčasťou.