Harryho a Meghan kritizujú aj po krízovom stretnutí kráľovskej rodiny

Londýn 14. januára (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan čelili v utorok novej kritike. Vyslúžili si ju od britských médií aj deň po tom, čo mala kráľovná Alžbeta (93) mimoriadne stretnutie s najvyššie postavenými členmi kráľovskej rodiny, s ktorými riešila šokujúce oznámenie vnuka s manželkou, že chcú postupne nadobudnúť finančnú nezávislosť a prestať sa zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich postavenia.



Britské noviny rozoberali pondelkové stretnutie kráľovskej rodiny, na ktorom panovníčka súhlasila, aby mladý manželský pár delil svoj čas medzi Kanadu a Britániu, kým nenájdu definitívne riešenie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"To znamená len jedno - Harry a Meghan vyhrali!" napísal komentátor kráľovskej rodiny Philip Dampier v denníku Daily Express. "Obrazne držali zbraň pri hlave panovníčky a ona ustúpila," dodal Dampier.



Britský denník The Sun v komentári napísal: "Naša kráľovná podľahla drzým, sebeckým požiadavkám Harryho a Meghan a možno sa ukáže, že to bola najväčšia chyba jej vládnutia."



Denník Daily Mirror uviedol, že kráľovná "prejavila nesebeckosť, ktorá, žiaľ, chýba v prístupe Harryho a Meghan k nej samotnej".



Daily Telegraph označil toto rozhodnutie slovami "Nedobrovoľná rozlúčka kráľovnej".



Konečné riešenie budúcnosti manželov padne v najbližších dňoch.



Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, ako sú oficiálne známi, minulý týždeň jednostranne oznámili, že odstupujú z pozície vysokopostavených členov kráľovskej rodiny a chcú byť finančne nezávislí od monarchie.



Dvojica, ktorá má malého syna Archieho, v posledných mesiacoch naznačovala, že nie je šťastná v živote pod dohľadom verejnosti. Britský premiér Boris Johnson reagoval, že ich obavám rozumie.



"Som obrovským fanúšikom... kráľovnej a kráľovskej rodiny. Sú pre našu krajinu fantastickým prínosom," povedal Johnson pre britskú stanicu BBC. "Som si úplne istý, že svoje problémy vyriešia. Viete, myslím si, že si ich vyriešia ľahšie bez nejakého môjho komentára na túto tému," dodal premiér.