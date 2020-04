Británia hlási najnižší denný nárast počtu obetí za posledné 2 týždne

Londýn 20. apríla (TASR) - V Británii pribudlo za posledných 24 hodín 449 osôb, ktoré podľahli nákaze novým koronavírusom. V krajine zomrelo v nemocniciach celkovo 16.509 pacientov, ako vyplýva z údajov britského ministerstva zdravotníctva zverejnených v pondelok.



Ide zároveň o najnižší denný nárast počtu smrteľných obetí za posledné dva týždne, píše agentúra AFP. Ako však ďalej uvádza, zverejnené štatistiky bývajú v pondelok z dôvodu oneskoreného zasielania nových údajov počas víkendu obvykle nižšie a nezahŕňajú úmrtia v komunitách, ako napríklad v opatrovateľských zariadeniach.



Britská vláda v pondelok uviedla, že existujú "pozitívne náznaky", že pandémia koronavírusu sa zmierňuje, varovala však, že je ešte príliš skoro na to, aby boli zrušené platné obmedzenia.



Zdravotnícki predstavitelia totiž uviedli, že počet ľudí hospitalizovaných v Londýne, ktorý je epicentrom nákazy v krajine, naďalej klesá. "Objavili sa pozitívne náznaky, že dosahujeme pokrok," povedal na každodennom mediálnom brífingu minister financií Rishi Sunak. Upozornil zároveň na to, že je naďalej potrebné dodržiavať zavedené opatrenia a zostať doma.



Britské nemocnice v pondelok ostro kritizovali vládu premiéra Borisa Johnsona za neschopnosť zabezpečiť zdravotníkom dostatok ochranných odevov a vybavenia pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19. Britská vláda na sťažnosti reagovala poukázaním na to, že o potrebné zdravotnícke vybavenie je momentálne celosvetovo veľký záujem. Sľúbila však, že zásoby dorazia do krajiny už čoskoro.



Ako oznámil Sunak, v Británii bolo doteraz vykonaných 501.379 testov na nový koronavírus. Pozitívne testovaných bolo 124.743 osôb. V nemocniciach sa nachádza aktuálne 17.971 ľudí, píše spravodajská stanica BBC.