Británia hlási najviac prípadov nákazy od mája a úmrtí od júla

Londýn 22. septembra (TASR) - Británia v utorok zaznamenala najvyšší denný nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 od začiatku mája a zároveň najväčší počet úmrtí spojených s ochorením COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, od polovice júla. Informovali o tom televízia Sky News a denník The Guardian s odvolaním sa najnovšie vládne údaje.



Za posledných 24 hodín zaznamenalo Spojené kráľovstvo 37 nových úmrtí, čo je najvyšší denný nárast zaznamenaný od 14. júla. Toto číslo však zahŕňa len tých pacientov, ktorí zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na prítomnosť koronavírusu.



Všetky prípady s výnimkou jedného úmrtia v Škótsku boli evidované v Anglicku. Celkovo si koronavírus od vypuknutia pandémie podľa britskej vlády vyžiadal 41.825 obetí.



Zároveň Británia v utorok zaevidovala najväčší prírastok prípadov infekcie — až 4926. Je to najviac od 7. mája, keď za 24 hodín pribudlo 5614 prípadov.



Najviac prípadov bolo odhalených v Anglicku (4187), 383 zaznamenali v Škótsku, 281 vo Walese a 75 v Severnom Írsku. Celkový počet infikovaných sa tak v utorok zvýšil na 403.551.



Zvýšenie odhalených prípadov nákazy aj úmrtí je však čiastočne aj výsledkom zvýšeného počtu vykonaných testov, pripomína The Guardian.



Vláda zverejnila nové údaje v rovnaký deň, ako britský premiér Boris Johnson predstavil sprísnené epidemiologické opatrenia pre Anglicko, kde je momentálne pandemická situácia v rámci Británie najvážnejšia. Nové obmedzenia začnú tento týždeň platiť aj v Škótsku, o čom v utorok informovala tamojšia premiérka Nicola Sturgeonová.