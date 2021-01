Británia hlási najviac úmrtí od apríla i rekordný počet nakazených

Londýn 6. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo v stredu oznámilo dosiaľ najvyšší počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 počas druhej vlny pandémie, ako aj najvyšší denný nárast počtu infikovaných v krajine. Informovali o tom televízia Sky News a agentúra AFP.



V Británii zomrelo ďalších 1041 ľudí, ktorí mali v posledných 28 dňoch pozitívny test na nový koronavírus, ukázali najnovšie údaje zverejnené britskou vládou. Je to najviac úmrtí oznámených za jeden deň od 21. apríla. Celkový počet obetí v krajine sa zvýšil na 77.346.



Za posledných 24 hodín tiež potvrdili testy nákazu koronavírusom ďalším 62.322 ľuďom, čo je denné maximum zaznamenané v Británii.



V utorok tamojšia vláda hlásila 60.916 nových prípadov a 830 úmrtí.



Nové čísla prišli po tom, ako britský premiér Boris Johnson verejnosť varoval, že zmierňovanie tretieho celoplošného lockdownu v Anglicku zavedeného od tohto týždňa bude postupné, nie nárazové.



Johnson poslancom britského parlamentu tiež povedal, že lockdown v Anglicku by mohol na niektorých miestach trvať v prípade potreby až do konca marca. Podľa jeho slov to umožňuje návrh zákona o jeho zavedení, ktorý v stredu schvaľuje Dolná snemovňa, píše agentúra DPA.



Ešte v utorok premiér novinárom povedal, že celoplošné opatrenia budú prehodnotené v polovici februára. Návrh príslušného zákona však napokon uvádza, že obmedzenia bude možné zmierňovať na regionálnej báze, pričom budú povinne prehodnocované každé dva týždne a budú musieť byť odvolané, ak zdravotnícke úrady dospejú k záveru, že nie sú potrebné proti šíreniu koronavírusu.