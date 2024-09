Británia hlási nové sankcie na ruskú tieňovú flotilu ropných tankerov

Londýn 11. septembra (TASR) - Britská vláda ohlásila v stredu nové sankcie voči tzv. tieňovej flotile tankerov, ktoré Moskva používa na vývoz ropy a obchádza tak embargo Západu. Londýn sa zameral na desať konkrétnych lodí tejto flotily, ktorým bude zakázaný vstup do Británie, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Odborníci tvrdia, že táto tieňová flotila s neprehľadným vlastníctvom či bez riadneho poistenia umožnila Kremľu pokračovať vo vývoze ropy a ropných produktov napriek postihom, ktoré na neho v tomto smere uvalil Západ pre inváziu na Ukrajinu.



Londýn nové sankcie ohlásil v čase, keď britský minister zahraničných vecí David Lammy pricestoval do Kyjeva spoločne so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom.



Podľa britského ministerstva zahraničných vecí je to už tretíkrát, čo sa Spojené kráľovstvo pokúša obmedziť "kritické zdroje príjmov poháňajúce vojnovú mašinériu" ruského prezidenta Vladimira Putina tak, že sa zameralo na konkrétne lode, ktorých tak teraz sankcionovalo už 25.



Najnovšie sankcionovaných desať tankerov označil rezort diplomacie za "páchateľov trestnej činnosti veľkého rozsahu". Teraz im bude zakázaný vstup do britských prístavov a nepovolený prístup do tamojšieho registra plavidiel.



"Dnešné sankcie znova oslabujú schopnosť Ruska obchodovať s ropou prostredníctvom svojej tieňovej flotily," uviedol minister Lammy. "Spoločne s našimi partnermi budeme Rusku naďalej vysielať neúprosný odkaz, že medzinárodné spoločenstvo stojí na strane Ukrajiny a nebudeme tolerovať túto nezákonnú flotilu," dodal.



AFP pripomína, že Lammy a Blinken majú počas svojej prebiehajúcej návštevy Kyjeva rokovať o zmiernení obmedzení voči Ukrajine týkajúcich sa jej možnosti odpaľovania západných zbraní na územie Ruska. Americký prezident Joe Biden ešte v utorok avizoval, že Spojené štáty zvažujú zrušenie takýchto obmedzení v prípade amerických rakiet dlhého doletu.