Británia hlási opätovné nasadenie vagnerovcov v okolí Bachmutu

Londýn 29. septembra (TASR) — Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sú opätovne nasadzovaní do bojov v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Uviedlo to v piatok britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie tajných služieb. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Britský rezort obrany uvádza, že v posledných týždňoch mohli byť až stovky bojovníkov, ktorí boli minulosti spájaní s vagnerovcami, opätovne nasadzované na Ukrajine. Posielaní sú tam ako jednotlivci, či v skupinách a bojujú za rôzne proruské zoskupenia.



"Ich skúsenosti budú v tomto sektore pravdepodobne obzvlášť žiadané. Mnohí poznajú súčasnú frontovú líniu po bojoch, ktoré tam boli minulú zimu," konštatuje britské ministerstvo.



Postavenie vagnerovcov nie je podľa rezortu obrany v Londýne jasné. Je však pravdepodobné, že boli začlenení do pravidelnej ruskej armády alebo iných súkromných armád.



Vagnerovci sa z Ukrajiny stiahli v júni. Ich bývalý šéf Jevgenij Prigožin sa následne pokúsil o vzburu voči vedeniu ruskej armády. Prigožin zahynul 23. augusta pri havárii svojho súkromného lietadla v Rusku.