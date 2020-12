Británia hlási rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom

Londýn 22. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo za posledných 24 hodín zaznamenalo 36.804 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší prírastok za deň od začiatku pandémie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Predošlý rekordný denný nárast v počte prípadov nákazy (35.928) bol zaznamenaný v nedeľu. V pondelok pribudlo 33.364 infikovaných.



Podľa údajov vlády bolo takisto za uplynulých 24 hodín zaznamenaných ďalších 691 úmrtí, čo je najvyšší počet obetí za takmer mesiac. V pondelok zomrelo 215 osôb.



Británia tak od začiatku pandémie zaznamenala 2.110.314 prípadov nákazy a 68.307 úmrtí. Tieto údaje britskej vlády sa týkajú osôb pozitívne testovaných na koronavírus v období uplynulých 28 dní. Ak by sa vzali do úvahy všetky úmrtia, pri ktorých bolo ochorenie COVID-19 spomenuté na úmrtnom liste, bilancia obetí na životoch by presiahla hranicu 79.000, píše Sky News.



Nedávny nárast prípadov sa do veľkej miery pripisuje novej, oveľa nákazlivejšej, mutácii koronavírusu, ktorá sa zistila v Spojenom kráľovstve. Jej šírenie podnietilo desiatky krajín k pozastaveniu dopravného spojenia s touto krajinou.