DOŽIVOTIE: Islamistu Choudaryho odsúdili za terorizmus

Londýn 30. júla (TASR) - Radikálneho islamistického kazateľa zo Spojeného kráľovstva Anjema Choudaryho súd v utorok odsúdil na doživotie pre riadenie zakázanej teroristickej organizácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Päťdesiatdeväťročného bývalého právnika usvedčila porota z vedenia skupiny al-Muhádžirún (ALM), ktorá bola v roku 2010 v Spojenom kráľovstve zakázaná ako teroristická organizácia. Obžaloba sa zakladala na spoločnom vyšetrovaní Londýnskej metropolitnej polície, newyorskej polície NYPD a Kráľovskej kanadskej jazdeckej polície.



Súd v Londýne rozhodol, že kazateľ pôjde do väzenia na najmenej 28 rokov. S prihliadnutím na čas, ktorý si už odsedel za mrežami pre podporu Islamského štátu, tam strávi ešte 26 rokov a na slobodu by sa teda mohol dostať vo veku 85 rokov. Súd dĺžku trestu odôvodnil tým, že kazateľ "povzbudzoval mladých mužov k radikálnym činom".



Choudary sa stal mediálne známy začiatkom roka 2000, keď organizoval demonštrácie pred mešitami, veľvyslanectvami a policajnými stanicami v Spojenom kráľovstve. Cieľom bolo podľa jeho slov vyvesiť vlajku islamu na sídle premiéra.



ALM založil v roku 1996 duchovný sýrskeho pôvodu žijúci v Londýne Omar Bakrí Muhammad a cieľom vytvoriť v Spojenom kráľovstve islamský kalifát. Jej členovia sa podieľali na viacerých útokoch vrátane vraždy britského vojaka Lee Rigbyho v roku 2013 a útokov na London Bridge v rokoch 2017 a 2019..



Prokurátori vyvrátili tvrdenia o tom, že sa skupina rozpustila. Podľa ich slov al-Muhádžirún stále existuje pod rôznymi názvami vrátane Islamic Thinkers Society so sídlom v New Yorku.