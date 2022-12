Británia, Japonsko a Taliansko budú spoločne vyvíjať bojové lietadlo

Tokio 9. decembra (TASR) - Japonsko, Británia a Taliansko v piatok oznámili, že budú spoločne vyvíjať bojové lietadlo šiestej generácie. Tento projekt zároveň vytvorí rámec na kooperáciu s ďalšími spojencami vrátane USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nová stíhačka, ktorá by mala byť vyrobená do roku 2035, bude integrovať pokročilé technológie z týchto krajín vrátane senzorov či zariadení sťažujúcich identifikáciu lietadiel.



Trojica krajín v spoločnom vyhlásení uviedla, že avizovaná spolupráca urýchli rozvoj pokročilých vojenských spôsobilostí a technologických inovácií v období, keď sa "vo svete narastá počet hrozieb a agresií".



"Máme spoločnú ambíciu, aby sa toto lietadlo stalo hlavnou súčasťou komplexného vzdušného bojového systému, ktorý bude operovať vo viacerých doménach," uvádza sa vo vyhlásení trojice krajín.



Uvedený systém by mal byť interoperabilný so systémami Spojených štátov, NATO a ďalších partnerov v Európe, Ázii a po celom svete.



Podľa japonského rezortu obrany by nové stíhačky šiestej generácie mali prekonať schopnosti už existujúcich bojových lietadiel, ako napríklad amerických strojov F-35.



Hoci presná cena za projekt zatiaľ nebola vyčíslená, Japonsko, Británia a Taliansko si zrejme náklady nerozdelia rovnakým dielom, dodáva AFP.