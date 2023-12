Londýn, Rím a Japonsko podpísali program na vývoj bojového lietadla

Tokio 14. decembra (TASR) - Británia, Japonsko a Taliansko vo štvrtok podpísali dohodu o založení programu GCAP (Global Combat Air Program) pre vývoj bojového lietadla novej generácie. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Dohodu podpísali ministri obrany trojice krajín a ratifikovať ju musia parlamenty všetkých troch krajín. Fáza vývoja stíhačky sa má začať v roku 2025 a lietadlo má byť nasadené do bojových operácii v roku 2035.



Británia, Japonsko a Taliansko sa už vlani dohodli, že spoja vývoj stíhačky Mitsubushi F-X - na ktorom sa podieľajú aj Spojené štáty - a britský projekt stíhačky Tempest s cieľom vyrobiť nové bojové lietadlo.



"Posilní to našu kolektívnu bezpečnosť," povedal vo štvrtok britský minister obrany Grant Shapps. Dodal, že žiadna krajina nie je schopná vyvinúť takýto pokročilý projekt sama.



"Zaistenie prevahy vo vzduchu je aj naďalej rozhodujúcou úlohou, ktorú musíme dosiahnuť," povedal japonský minister obrany Minoru Kihara. Pripomenul, že krajiny čelia najzložitejšiemu bezpečnostnému prostrediu od čias druhej svetovej vojny.



Nadzvukové lietadlo s technológiou neviditeľnosti bude mať vo výbave radar, ktorý dokáže poskytnúť 10.000 krát viac údajov než dnešné systémy, uviedla britská vláda. Do projektu je zapojených viacero spoločností z Británie, Talianska a Japonska. Hlavné sídlo programu GCAP bude v Británii, prvý výkonný riaditeľ bude z Japonska a šéfom obchodnej organizácie bude Talian.