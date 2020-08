Británia je hlboko znepokojená správami, že Navaľného údajne otrávili

Londýn 20. augusta (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie nad správami, že ruského opozičného politika Alexeja Navaľného údajne otrávili. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Som hlboko znepokojený správami o tom, že líder ruskej opozície Alexej Navaľný bol otrávený počas letu do Moskvy a teraz je v kóme na jednotke intenzívnej starostlivosti," napísal na Twitteri Raab.



"Moje myšlienky sú s ním a jeho rodinou," dodal.



Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.



Podľa hovorkyne bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola primiešaná v šálke čaju. Navaľnyj tento čaj pil na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo ráno vypil.



Lekári, ktorí sa o Navaľného starajú, pracujú podľa agentúry AFP na záchrane jeho života. "Robia všetko možné, aby mu zachránili život," uviedol Anatolij Kaliničenko z jednotky intenzívnej starostlivosti omskej nemocnice.



Toxín sa podľa lekárov zrejme do tela vstrebal rýchlejšie vďaka horúcemu nápoju. Presnú diagnózu pacienta zatiaľ nezverejnili.



Navaľnyj je ostrým kritikom súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol viackrát zadržaný. Takisto bol terčom opakovaných vyhrážok.



Alexej Navaľnyj nie je jediný predstaviteľ ruskej opozície, u ktorého sa prejavili príznaky otravy. Člena ruskej skupiny Pussy Riot Piotra Verzilova museli v roku 2018 prijať do nemocnice v Berlíne po tom, ako sa uňho prejavili príznaky otravy. Z rovnakých dôvodov v rokoch 2015 a 2017 hospitalizovali jedného z vodcov ruskej opozície Vladimira Kara-Murzu.