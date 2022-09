Británia: Je nepravdepodobné, že sa Bielorusko zapojí do vojny

Londýn/Minsk 9. septembra (TASR) - Je vysoko nepravdepodobné, že bieloruské vojenské cvičenia prebiehajúce blízko hraníc s Ukrajinou sú znakom príprav na vstup Minska do vojny na Ukrajine, uviedlo v piatok britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Bieloruská armáda vo štvrtok začala rutinné vojenské manévre pri Breste blízko poľských hraníc, v okolí hlavného mesta Minsk a v severovýchodnom regióne Vitebsk.



Bielorusko uviedlo, že cvičenia, ktoré potrvajú do budúcej stredy, sú zamerané na precvičenie "oslobodenia územia dočasne obsadeného nepriateľom" a opätovného ovládnutia pohraničných regiónov.



"Hoci bolo ruské využitie bieloruského územia nápomocné pri neúspešnom postupe Ruska na Kyjev na začiatku invázie, bieloruské sily majú ohraničené schopnosti ofenzívy a existuje len malá šanca na to, aby nasadili jednotky na Ukrajinu," uviedlo britské ministerstvo obrany v najnovšom hlásení o poznatkoch tamojších tajných služieb.



"Je vysoko nepravdepodobné, že tieto cvičenia sú náznakom príprav na priame zapojenie sa Bieloruska do vojny na Ukrajine," cituje The Guardian.