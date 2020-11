Británia je otvorená kompromisu v rybolove a uzavretiu dohody s EÚ

Brusel 9. novembra (TASR) - Britská vláda v pondelok oznámila, že je otvorená uzavrieť rozumný kompromis s EÚ v oblasti rybolovu a dosiahnuť konečnú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch medzi oboma stranami. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra Reuters.



Podľa Reuters sa EÚ aj Spojené kráľovstvo snažia dosiahnuť pobrexitovú dohodu o budúcom partnerstve, ktorá po 31. decembri 2020, keď vyprší prechodné obdobie, bude nevyhnutným právnym rámcom pre spravovanie vzájomných obchodných tokov v hodnote okolo jedného bilióna dolárov ročne.



"Ešte stále existujú rozdiely a je potrebné prekonať niektoré prekážky. Ale myslím si, že na oboch stranách je dobrá vôľa, aby sa veci pohli dopredu," opísal situáciu britský minister životného prostredia George Eustice v rozhovore pre televíziu Sky.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v nedeľu uviedol, že sa "veľmi rád vráti do Londýna", aby pokračoval v úsilí o dosiahnutie obchodnej dohody s Britániou. V Londýne bude od pondelka pokračovať v rokovaniach s Davidom Frostom, ktorý zastupuje britskú vládu.



"Som veľmi rád, že sa vrátim späť do Londýna, naša práca pokračuje," uviedol Barnier pre Reuters. Rokovania aktuálne viazli hlavne v otázke rybolovu a poskytovania štátnej pomoci v období po brexite.



Eustice s odkazom na spory okolo rybolovu, kde EÚ chce zaistiť, aby jej rybári mali prístup do britských vôd, uviedol, že Londýn je otvorený "rozumnému prístupu", čo podľa neho znamená dohody uzatvárané s platnosťou dva až tri roky.



"Otázkou bude, ako budú dohody o zdieľaní vôd vyzerať, do akej miery povolíme prístup do vôd druhej strany, a to je samozrejme diskusia, ktorá sa bude konať každý rok. Môže však existovať aj dohoda o partnerstve, ktorá stanoví jasné pravidlá o tom, ako budeme v tejto oblasti fungovať," zdôraznil Eustice.



Prechodné obdobie, na ktorom sa obe strany dohodli po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, platí do 31. decembra. Po tomto dátume už Londýn nebude viazaný európskymi pravidlami a legislatívou. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, tak od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).





Spravodajca TASR Jaromír Novak