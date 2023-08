Británia: Je pravdepodobné, že Kremeľ prestal financovať vagnerovcov

Londýn 13. augusta (TASR) - Existuje reálna pravdepodobnosť, že Kremeľ prestal financovať ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu. Tá pravdepodobne smeruje k úprave počtu členov či znižovaniu platov. Uviedlo to v nedeľu britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z vyjadrenia ministerstva na sociálnej sieti.



Vagnerovci by sa podľa britského ministerstva mohli obrátiť i na Bielorusko ako zdroj podpory. "Početná sila by však bola významným a potenciálne nevítaným odlivom skromných bieloruských zdrojov," píše britský rezort obrany.



Rusko od pokusu vagnerovcov o vzburu v júni tohto roka uskutočňuje kroky voči obchodným záujmom šéfa tejto žoldnierskej skupiny Jevgenija Prigožina, pripomína britský rezort.



Žoldnieri z Vagnerovej skupiny bojovali na Ukrajine niekoľko mesiacov po boku ruskej armády, dôležitú úlohu zohrali napríklad pri intenzívnych bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny.



Prigožin však mal dlhodobé spory s ruským vojenským vedením, ktoré v júni eskalovali do otvorenej vzbury proti veleniu armády.



Ukončenie vzbury pomohol vyjednať bieloruský líder Alexandr Lukašenko a v rámci uzavretej dohody dostal Prigožin a jeho žoldnieri možnosť presunúť sa práve do Bieloruska.