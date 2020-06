Británia je znepokojená schválením zákona o bezpečnosti pre Hongkong

Londýn 30. júna (TASR) - Británia vyjadrila obavy z nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong, ktorý v utorok schválil stály výbor Celočínskeho zhromaždenie ľudových zástupcov (parlament). Tiež zváži, či zruší svoju dohodu s Čínou, uviedla agentúra AFP.



Britský premiér Boris Johnson a minister zahraničných vecí Dominic Raab povedal, že ich "hlboko znepokojilo" schválenie zákona v bábkovom parlamente v Pekingu.



"Veľmi starostlivo zákon zhodnotíme; chceme ho dôkladne preskúmať, aby sme zistili, či nie je v rozpore so Spoločnou deklaráciou Spojeného kráľovstva a Číny," povedal Johnson novinárom. "A následne zverejníme svoju reakciu," dodal.



Na základe čínsko-britskej deklarácie z roku 1984 Británia odovzdala Číne svoju kolóniu Hongkong v roku 1997 s tým, že Peking mal garantovať zachovanie určitých slobôd a zachovanie trhového hospodárstva ešte 50 rokov po prechode pod čínsku správu. Mala sa zachovať aj justičná a legislatívna autonómia Hongkongu.



Peking tvrdí, že dohoda založená na princípe "jedna krajina, dva systémy" je aj teraz dodržaná, ale kritici sú presvedčení, že nový zákon o národnej bezpečnosti ohrozuje občianske slobody v Hongkongu, ktorý je aj svetovou finančnou metropolou.



Britskí predstavitelia opakovane deklarovali, že nový zákon, ktorý umožňuje vydávanie páchateľov trestných činov do pevninskej Číny, ich znepokojuje.



Londýn nedávno ponúkol rozšírenie vízových práv na milióny Hongkončanov v prípade, že čínsky parlament zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong schváli.



Raab v parlamente znovu vyzval Čínu, aby "rešpektovala práva občanov Hongkongu a... dodržiavala svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce zo spoločnej deklarácie". Avizoval, že Británia je stále odhodlaná splniť svoje sľuby o vízach a "urobiť ďalšie spoločné kroky so zahraničnými partnermi".