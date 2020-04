Johnson by sa podľa médií mohol v pondelok vrátiť do úradu

Londýn 24. apríla (TASR) – Britský premiér Boris Johnson zotavujúci sa z ochorenia COVID-19 by od pondelka mohol znovu prevziať vedenie krajiny, informovala v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na denník The Daily Telegraph.



Johnson sa podľa The Daily Telegraph plánuje vrátiť do svojho úradu na Downing Street 10. už v pondelok 27. apríla, aby prevzal kontrolu nad situáciou v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Premiérov úrad však podľa DPA správy o Johnsonovom návrate nepotvrdil.



Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca a začiatkom apríla strávil sedem nocí v londýnskej Nemocnici sv. Tomáša. V súčasnosti sa zotavuje v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers. V utorok popoludní už absolvoval telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Premiéra počas neprítomnosti čiastočne zastupuje britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.



V Spojenom kráľovstve platia od 23. marca karanténne opatrenia, v rámci ktorých môžu Briti opúšťať svoje domovy len na cestu do práce, nákup potravín, za účelom individuálneho športovania alebo z nemnohých iných výnimočných dôvodov.



Britská vláda ešte minulý týždeň oznámila, že karanténne opatrenia zostanú v danom rozsahu v platnosti ešte najmenej tri týždne.