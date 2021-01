Johnson jazdou na bicykli pravidlá neporušil, tvrdí jeho úrad

Londýn 12. januára (TASR) – Úrad britského premiéra na Downing Street obhajuje premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s obvineniami, že jazdou na bicykli počas víkendu porušil pravidlá zavedené proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Opozičná Labouristická strana obvinila premiéra z dvojakých štandardov v reakcii na správy, na základe ktorých premiéra videli na bicykli v Olympijskom parku vo východnej časti Londýna.



Obyvatelia Anglicka podľa vládnych opatrení môžu svoj domov opustiť za účelom pohybovej aktivity. Nesmú však opustiť svoje okolie, čo sa podľa pravidiel vzťahuje na dedinu, mesto alebo mestskú časť veľkomesta, v ktorom žijú. Johnson na bicykli jazdil vo vzdialenosti jedenásť kilometrov od svojho domova, píše BBC.



Premiérov hovorca označil akékoľvek tvrdenie o tom, že premiér porušil pravidlá, za nesprávne. Downing Street však nepotvrdil, či sa Johnson do Olympijského parku dopravil autom alebo na bicykli.



Šéfka Metropolitnej polície Cressida Dicková BBC povedala, že premiérova cesta nebola v rozpore so zákonom. Ľudia podľa jej slov môžu v rámci pohybovej aktivity odísť od svojich hlavných dverí a vrátiť sa k svojim hlavným dverám.



Amy Slaughterová, poslankyňa Labouristickej strany, premiéra kritizovala za to, že sám koná inak, ako vyžaduje od druhých.



Polícia v anglickom grófstve Derbyshire počas uplynulého víkendu udelila dvom ženám pokutu vo výške 200 libier po tom, ako cestovali autom osem kilometrov na miesto, kde absolvovali prechádzku. Pokutu neskôr zrušili.