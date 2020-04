Johnson je štvrtý deň na JIS-ke. Jeho stav je stabilizovaný

Londýn 9. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson nakazený novým koronavírusom trávil štvrtok - už štvrtý deň - na jednotke intenzívnej starostlivosti, ďalej bojoval s ochorením a jeho zdravotný stav sa "zlepšuje". Pre britskú stanicu BBC News to povedal minister kultúry Oliver Dowden, ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.



Premiér je hospitalizovaný v nemocnici práve v čase, keď sa jeho vláda pripravuje na rozšírenie celoštátnych obmedzení, zavedených minulý mesiac. Týkajú sa napríklad zhromažďovania ľudí a udržiavania sociálneho odstupu.



Johnson je najprominentnejším svetovým lídrom, ktorý sa infikoval novým koronavírusom a u ktorého sa rozvinulo ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom. Na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) ho premiestnili v pondelok 6. apríla. V novodobých dejinách ide o bezprecedentnú situáciu u premiéra počas celoštátneho núdzového stavu.



"Je stabilizovaný, stav sa mu zlepšuje, sedel na lôžku a zapájal sa do komunikácie so zdravotným personálom," povedal Dowden. "Myslím si, že situácia sa uňho zlepšuje," dodal.



Ochorenie COVID-19 zasiahlo priamo jadro britskej vlády, nakazilo sa ním aj vyše 60.000 ľudí po celej krajine a usmrtilo vyše 7000 osôb, pričom v stredu zaznamenali ďalší rekordný denný nárast úmrtí - 938.



Krízoví ministri majú tak ako každý deň aj vo štvrtok zasadať a diskutovať o opatreniach, ktoré rozšíria už i tak prísne obmedzenia v pohybe obyvateľov, zavedené 23. marca.



Minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý zastupuje Johnsona v jeho neprítomnosti, bude viesť takzvaný "vojnový kabinet", ako to robí už od pondelka.



Avšak ministri jasne povedali, že o stave "karantény", nariadenej zatiaľ na tri týždne, neposkytnú nijaké nové oznámenie prinajmenšom do pondelka, keď sa toto obdobie skončí.



Denník The Sun napísal, že hlavní poradcovia vlády sa stretnú až v piatok, aby zhodnotili vývoj situácie.



"Dnes by ste nemali čakať žiadne rozhodnutie o obmedzeniach," uviedol Dowden a zdôraznil, že ďalšie hodnotenie situácie urobia na budúci týždeň.



"Práve teraz začínajú účinkovať," povedal k obmedzeniam v krajine a doplnil, že nové prípady ochorenia COVID-19 v Británii "nepribúdajú rýchlejšie".



"Keď bude príležitosť zmeniť ich (obmedzenia), zmeníme ich, ale toto ešte nie je tá chvíľa," vysvetlil minister.