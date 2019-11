Johnson obhajoval svoje poburujúce vyhlásenia v článku z roku 1995

Londýn 29. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa v piatok ohradil voči kritike za článok, v ktorom v minulosti ešte počas svojej novinárskej kariéry odsudzoval matky-samoživiteľky a "neschopných" mužov z robotníckej triedy. Premiér argumentoval, že citácie sú vytrhnuté z kontextu, píše agentúra AFP.



Johnson v článku z roku 1995, keď ešte pracoval ako novinár, opisuje mužov z robotníckej triedy ako "pravdepodobne opitých, kriminálnych, bezcieľnych, bezohľadných a beznádejných".



Johnsonove vyhlásenia sa dostali na titulku ľavicovo orientovaného bulvárneho denníka Daily Mirror s komentárom: "Čo si naozaj myslí." Johnsonov starý článok britské médiá vytiahli v čase vrcholiacej predvolebnej kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami 12. decembra.



Denník upozornil, že konzervatívny líder vo svojom článku pre magazín the Spectator popisuje, že deti slobodných matiek sú "vychované, choro, ignorantsky, agresívne a nelegitímne".



"Toto sú 25 rokov staré citácie, ktoré som napísal, myslím si, že ešte pred tým, než som vôbec vstúpil do politiky," povedal britský premiér a líder Konzervatívnej strany v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu LBC.



Argumentoval, že tieto "slová sú vytrhnuté z kontextu" a sú "absolútnym skreslením" toho, v čo verí.



Opoziční labouristi označili Johnsonove slová za "škandalózne" a premiér podľa nich nemá vôbec kontakt s realitou. Ten na adresu labouristov zasa povedal, že pátranie po starých vyhláseniach je iba snahou odvrátiť pozornosť od ich brexitovej politiky.



Agentúra AFP pripomenula, že Johnson sa v súvislosti s útočným jazykom v článkoch z čias novinárskej kariéry, z ktorých väčšinu napísal ešte pred vstupom do politiky, dostal do problémov opakovane.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa zdá, že konzervatívci, ktorí prisľúbili, že s Britániou 31. januára vystúpia z Európskej únie, z nich vzídu ako víťazi.



Johnson na otázku či by bol radšej premiérom, alebo aby Británia vystúpila z Únie, odpovedal: "Radšej by som nás dostal z EÚ. To vám môžem povedať."



Pre LBC ďalej povedal, že ak jeho strana získa vo voľbách väčšinu, krajina vystúpi z únie k 31. januáru. Takisto zopakoval, že nevidí dôvod, prečo by Británia potrebovala predĺžiť prechodné obdobie aj po roku 2020.