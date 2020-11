Johnson privítal správy o vakcíne

Londýn 9. novembra (TASR) – Britský premiér Boris Johnson v pondelok privítal správy o novej vakcíne proti koronavírusu SARS-CoV-2. Upozornil však na ďalšie prekážky. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



„Vývoj vakcíny proti koronavírusu odstraňuje jednu významnú prekážku, tých je však ešte viac," povedal Johnson.



Americký koncern Pfizer a nemecká spoločnosť BioNTech v pondelok oznámili, že vakcína, na ktorej vývoji spolupracujú, má 90-percentnú účinnosť. Johnson tieto správy označil za pozitívne. Ľudí však upozornil, aby sa na túto správu nespoliehali ako na riešenie

pandémie.



„Najväčšia chyba, akú môžeme urobiť, by bolo poľaviť v našom odhodlaní v rozhodujúcej chvíli," povedal.



Británia v pondelok hlásila 21 350 nových prípadov nákazy za posledný deň, ako aj 194 úmrtí osôb, ktoré mali v predchádzajúcich 28-dňoch pozitívny test.



Zástupca hlavného britského hygienika Jonathan Van-Tam vyjadril nádej, že prvá vakcína by mohla byť k dispozícii do Vianoc. Johnson povedal, že Británia bude pripravená vakcínu použiť po tom, ako schvália jej používanie.



Spojené kráľovstvo podľa jeho slov objednalo 40 miliónov dávok vakcíny, čo by malo stačiť na zaočkovanie 20 miliónov ľudí.