Johnson referendum o nezávislosti Škótska nezaraďuje medzi priority

Edinburgh 6. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson aj naďalej odmieta požiadavky škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej na uskutočnenie druhého referenda o nezávislosti Škótska, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Johnson, ktorý v stredu a vo štvrtok navštívil Škótska, podľa DPA túto cestu využíval na to, aby dal jasne najavo, že ústavná zmena "nie je hlavným bodom jeho programu".



Sturgeonová, ktorá je na čele vládnucej Škótskej národnej strany (SNP) žiadala, aby sa ďalšie hlasovanie o budúcnosti Spojeného kráľovstva uskutočnilo do konca roka 2023.



Johnson však vo štvrtok, na záver svojej dvojdňovej návštevy, vyjadril presvedčenie, že "prioritou pre našu krajinu ako celok je dať sa dokopy spoločne" a spoločne hľadať spôsoby, ako sa dostať z pandémie. Medzi priority zaradil aj dodávky vakcín.



Spojené kráľovstvo počas úsilia zotaviť sa s koronavírusovej krízy môže podľa premiéra očakávať "neobyčajné" príležitosti.



"Som však presvedčený, že dôraz by mal byť na hospodárskej obnove a ústavná zmena nie je hlavným bodom môjho programu," povedal.



Referendum o nezávislosti sa v Škótsku konalo v roku 2014. Škóti sa vtedy v pomere 55 ku 45 percent vyjadrili proti osamostatneniu od zvyšku Spojeného kráľovstva.