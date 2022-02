Britský premiér odpovedal na policajný dotazník týkajúci sa večierkov

Londýn 19. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson už odpovedal na otázky polície týkajúce sa večierkov, ktoré sa v jeho sídle na Downing Street 10 a na ulici Whitehall v Londýne uskutočnili v období lockdownu. Informáciu prevzala TASR z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na úrad premiéra.



Britská Metropolitná polícia (MPS) minulý týždeň informovala, že prostredníctvom elektronickej pošty poslala dotazníky viac ako 50 ľuďom, ktorí sa na večierkoch mali zúčastniť. Oslovené osoby museli podľa MPS dotazník pravdivo vyplniť do siedmich dní.



Policajné vyšetrovanie s názvom Operation Hillman má za cieľ potvrdiť možné porušenie pandemických opatrení na dvanástich večierkoch v období od mája 2020 do apríla 2021. Na niektorých z nich sa mal zúčastniť Johnson aj jeho manželka Carrie. Vyšetrovanie sa začalo na základe zistení druhej tajomníčky úradu vlády Sue Grayovej.



Johnson v posledných týždňoch čelí kritike za večierky usporiadané počas lockdownu. Premiér je pod tlakom zo strany opozičných politikov i viacerých predstaviteľov svojej Konzervatívnej strany, aby odstúpil z funkcie. Medzičasom sa už v parlamente za sériu večierkov ospravedlnil, no zároveň vyhlásil, že nemieni odstúpiť.