Johnson zrušil návštevu Indie, chce dohliadať na riešenie koronakrízy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 5. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok zrušil svoju plánovanú cestu do Indie, ktorú mal podniknúť v priebehu januára. Ako dôvod svojho rozhodnutia uviedol povinnosť dohliadať na riešenie zhoršujúcej sa koronavírusovej pandémie vo svojej krajine, informovala tlačová agentúra Reuters." uviedla hovorkyňa Johnsonovej kancelárie." dodala hovorkyňa.Britská vláda v decembri ohlásila Johnsonov zámer navštíviť Indiu v rámci úsilia urýchliť obchodné rokovania, keďže Londýn po vystúpení z Európskej únie hľadá nové bilaterálne dohody.Kríza spojená s pandémiou COVID-19 sa však medzitým v Británii zhoršila. Prudko narastá počet infikovaných osôb, ako aj hospitalizácií, čo súvisí so šírením nového, prenosnejšieho a infekčnejšieho variantu koronavírusu. Johnson preto v pondelok oznámil pre Anglicko nový celoplošný lockdown - obmedzenie pohybu obyvateľstva.Očakáva sa, že v poradí tretí takýto lockdown potrvá najmenej do polovice februára." zakončila hovorkyňa Downing Street č. 10.Šéf úradu britskej vlády Michael Gove pre spravodajskú stanicu Sky News v utorok povedal, že nevie presne povedať, kedy budú opatrenia odvolané, varujúc pred ""." dodal Gove.Pandemické opatrenia začali platiť v Anglicku v utorok ráno a po stredajšom hlasovaní v parlamente sa stanú zákonom. Škótsky lockdown bude trvať najmenej do konca januára, pričom Wales a Severné Írsko taktiež sprísnili platné reštrikcie.