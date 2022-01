K výročiu vzniku The Rolling Stones vychádza súbor poštových známok

Londýn 12. januára (TASR) - Britská Kráľovská pošta (Royal Mail) vydá v priebehu januára súbor 12 známok k 60. výročiu vzniku rockovej skupiny The Rolling Stones.



Na ôsmich známkach budú zábery z jej najslávnejších vystúpení vrátane koncertov v londýnskom Hyde Parku z roku 1969, v holandskom Rotterdame z roku 1995 a na Knebworthskom festivale z roku 1976.



Zmienené podujatie v Hyde Parku bolo bezplatným festivalom pod holým nebom, ktorý sa konal len dva dni po smrti zakladajúceho člena tejto anglickej formácie Briana Jonesa. Na jeho miesto nastúpil gitarista Mick Taylor, ktorého neskôr vystriedal Ronnie Wood.



Zvyšné štyri známky budú dostupné na filatelistickom hárku. Dve obsahujú spoločné fotografie kapely, ďalšie dve zobrazujú propagačné plagáty z jej rôznych turné. Známky sa dostanú do predaja 20. januára.



The Rolling Stones je iba štvrtou hudobnou skupinou, ktorá sa objavila v samostatnom vydaní známok Kráľovskej pošty – po The Beatles v roku 2007, Pink Floyd v roku 2016 a Queen v roku 2020, informuje spravodajská stanica Sky News.



Royal Mail pri vytváraní známok úzko spolupracovala s členmi kapely – Mickom Jaggerom (spev), Keithom Richardsom (gitara) a Ronniem Woodom (gitara). Bubeník Charlie Watts zomrel vlani vo veku 80 rokov.



"Len zopár kapelám v histórii rocku sa podarilo vybudovať takú bohatú a rozsiahlu kariéru ako skupine The Rolling Stones," uviedol riaditeľ Kráľovskej pošty pre verejné záležitosti a politiku David Gold.



"Vytvorili jedny z najikonickejších a najinšpiratívnejších albumov modernej populárnej hudby, ktorým zodpovedajú aj ich prelomové vystúpenia naživo," dodal.