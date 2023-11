Kráľ Karol III. slávi 75. narodeniny, v Británii zaznejú delové salvy

Na snímke britský kráľ Karol III. stojí pred tortou počas osláv svojich zajtrajších 75. narodenín v anglickom meste Tetbury v pondelok 13. novembra 2023. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 19. decembra 2019 britská kráľovná Alžbeta II. a britský princ Charles prichádzajú na otvorenie britského parlamentu v Londýne. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 6. mája 2023 britský kráľ Karol III. odchádza po korunovačnom obrade z Westminsterského opatstva v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 14. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok oslavuje svoje 75. narodeniny. Deň strávi plnením verejných záväzkov, po ktorých bude nasledovať súkromná večera v jeho londýnskom sídle. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.Počas návštevy v distribučnom centre potravín Karol III. so svojou manželkou kráľovnou Kamilou oficiálne spustí Coronation Food Project. Jeho cieľom je pomôcť proti potravinovej chudobe prerozdeľovaním jedla, ktoré by inak skončilo na skládke.V Buckinghamskom paláci potom usporiada recepciu pre 400 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v rámci 75. výročia založenia Štátnej zdravotnej služby (NHS). Zbor NHS mu pripraví prekvapenie v podobe narodeninovej piesne, zatiaľ čo v Londýne a v celom Spojenom kráľovstve zaznejú aj delové salvy, oznámil Buckinghamský palác.Na večernej oslave s blízkou rodinou a priateľmi bude chýbať jeho mladší syn Harry. Hovorca Harryho a jeho americkej manželky Meghan vyvrátil správy, že odmietli pozvanie, a uviedol, žeHarry (39) a Meghan (43) sa v roku 2020 vzdali kráľovských povinností a presťahovali sa do Kalifornie. Pár odvtedy viackrát kritizoval kráľovskú rodinu, čo zhoršilo vzťah Harryho s jeho starším bratom, následníkom trónu princom Williamom a tiež s otcom.Karol III. sa narodil ako princ Charles Philip Arthur George 14. novembra 1948 v Buckinghamskom paláci ako prvé dieťa budúcej kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa, vojvodu z Edinburghu.Karol III. si pripomína 75. narodeniny v tom istom roku, keď bol korunovaný, a len týždeň po tom, čo ako panovník prvýkrát otvoril rokovanie parlamentu Spojeného kráľovstva.