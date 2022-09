Karol III. po prvý raz v pozícii panovníka navštívil Wales

Cardiff 16. septembra (TASR) - Nový britský kráľ Karol III. pricestoval v piatok do Walesu na poslednú zo svojich návštev štyroch historických krajín Spojeného kráľovstva. Ide o jeho prvú návštevu Walesu v pozícii panovníka. TASR informuje podľa správy agentúra AFP.



Karol III. bol do minulého týždňa najdlhšie slúžiacim princom z Walesu v histórii. Po prílete vrtuľníkom na Cardiffský hrad ho privítala vojenská salva.



Kráľov hovorca uviedol, že panovník má "celoživotný záväzok voči obyvateľom tejto krajiny". Počas svojej návštevy bude mať súkromnú audienciu u waleského premiéra Marka Drakeforda zo stredoľavicovej Waleskej labouristickej strany (WL).



Karola III. v sprievode kráľovnej manželky Kamily vítali obyvatelia mávajúci vlajkami Walesu a Spojeného kráľovstva počas jeho cesty na anglikánsku bohoslužbu do Llandaffskej katedrály v Cardiffe a neskôr na stretnutie s členmi waleského parlamentu.



Po smrti svojej matky Karol III. minulý týždeň narýchlo odovzdal titul princa z Walesu svojmu synovi Williamovi. Obavy z možných protestov však premiér Drakeford - sám presvedčený republikán - počas kráľovskej návštevy bagatelizoval.



Štátny pohreb kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov, sa uskutoční v pondelok vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Zúčastní sa na ňom viac než 2000 pozvaných hostí z celého sveta.



Po smútočnom obrade rakvu prevezú kráľovským pohrebným vozidlom na Windsorský hrad nachádzajúci sa západne od Londýna. Tam sa uskutoční pohrebný obrad v hradnej Kaplnke sv. Juraja a súkromný akt uloženia rakvy do krypty.



Kráľovná spočinie po boku svojho manžela princa Philipa, svojich rodičov a sestry princeznej Margaret.