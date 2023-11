Karol III. sa v Keni stretol s predstaviteľmi iných náboženstiev

Londýn/Nairobi 3. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v piatok v druhom najväčšom meste v Keni Mombase stretol s vedúcimi predstaviteľmi rôznych náboženstiev. Popoludní ukončí štvordňovú štátnu návštevu Kene a s manželkou sa vráti do Británie. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Karol sa v anglikánskej katedrále v Mombase stretol s predstaviteľmi kresťanstva, islamu, hinduizmu a tradičných afrických náboženstiev. V piatok navštívil aj najstaršiu mešitu vo východnej Afrike.



Keňa si v decembri pripomenie 60 rokov od získania nezávislosti od Británie. Obe krajiny majú blízke ale v niektorých prípadoch komplikované vzťahy. Ide najmä o povstanie Mau Mau z rokov 1952-60, ktoré Británia brutálne potlačila. Zomrelo vtedy najmenej 10.000 ľudí, najmä z kmeňa Kikuyu. Časť historikov tvrdí, že skutočný počet obetí bol oveľa vyšší.



Karol sa za činy Londýna z koloniálneho obdobia vyslovene neospravedlnil. V utorok 31. októbra však vyslovil zármutok nad násilím z tohto obdobia.



"Na Keňanoch boli spáchané odporné a neospravedlniteľné násilné činy, keď viedli... bolestný boj za nezávislosť a suverenitu. A pre to nemôže existovať žiadne ospravedlnenie," povedal na štátnom bankete, ktorý usporiadal prezident William Ruto.



Kenská komisia pre ľudské práva v nedeľu 29. októbra vyzvala britského kráľa, aby sa "jednoznačne verejne ospravedlnil" a podnikol kroky k vyplateniu odškodného pre obete neľudského zaobchádzania britskej koloniálnej správy.



Polícia v prvý deň Karolovej návštevy zablokovala demonštrantov, ktorí žiadali ospravedlnenie a neskôr zrušila plánovanú tlačovú konferenciu obetí potláčania ľudských práv.



Británia oznámila pomoc v hodnote 5,5 milióna libier (takmer 6,3 milióna eur) na reformy v oblasti vzdelávanie v Keni. Karol III. s manželkou kráľovnou Kamilou do Nairobi pricestovali v pondelok večer.



Karolova matka Alžbeta sa práve počas návštevy Kene vo februári 1952 dozvedela o smrti svojho otca Juraja VI., čím sa stala novou panovníčkou. Vládla až do svojej smrti v septembri 2022.