Keir Starmer je podľa prieskumu favoritom na post lídra labouristov

Londýn 2. januára (TASR) - Tieňový minister labouristov pre brexit Keir Starmer je hlavným favoritom na post nového lídra Labouristickej strany, informoval v pondelok na svojej webovej stránke britský denník The Guardian.



Starmer je podľa výsledkov prieskumu inštitútu YouGov, ktorý sa uskutočnil medzi členmi Labouristickej strany, prvou voľbou na post lídra strany vo všetkých oblastiach Spojeného kráľovstva.



Starmer svoju kandidatúru na funkciu lídra zatiaľ oficiálne neoznámil. Podľa The Guardian by tak mal urobiť v prvých týždňoch roka 2020.



Doterajší líder labouristov Jeremy Corbyn povedal, že začiatkom roka 2020, po schôdzke celoštátneho výkonného výboru, z funkcie odstúpi. Corbyn to oznámil po tom, ako jeho strana 12. decembra 2019 utrpela porážku v parlamentných voľbách.



Prieskum sa uskutočnil medzi 1059 členmi strany v dňoch 20. - 30. decembra minulého roka. Starmera podporilo 31 percent členov. Druhá v prieskume skončila tieňová ministerka obchodu Rebecca Longová-Baileyová so ziskom 20 percent hlasov a tretia Jess Phillipsová s 11-percentnou podporou.



Kandidatúru na post lídra labouristov zatiaľ oficiálne oznámili tieňová ministerka zahraničných vecí Emily Thornberryová a tieňový minister financií Clive Lewis.