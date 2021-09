Klimatickí aktivisti zablokovali vchod do prístavu v Doveri

Londýn 24. septembra (TASR) – Klimatickí aktivisti z hnutia Insulate Britain zablokovali v piatok vchod do doverského prístavu na juhu Anglicka. Informovala o tom agentúra DPA.



Zhruba 40 ľudí zablokovalo cestu A20. To viedlo k tomu, že vozidlá pokúšajúce sa dostať cez Lamanšský prieliv uviazli v dlhých zápchach.



„Dnes ráno blokujeme Dover, aby sme zdôraznili, že palivová chudoba zabíja ľudí v Doveri i v celej Británii," povedal nemenovaný hovorca skupiny, ktorá žiada, aby vláda izolovala a rekonštruovala domy v celej Británii s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov.



Doverský prístav vo vyhlásení uviedol, že napriek komplikáciám zostáva naďalej otvorený.



„Potvrdzujeme, že demonštranti blokujú vstup do prístavu. Venujte preto svojej ceste dostatok času a informujte sa u svojho trajektového operátora o prípadných zmenách," píše sa vo vyhlásení.



Skupina Insulate Britain je odnožou známejšieho klimatického hnutia Extinction Rebellion (XR). To bolo založené v roku 2018 v Británii a združuje klimatických aktivistov, ktorí pomocou občianskej neposlušnosti zameriavajú pozornosť širokej verejnosti na nečinnosť v otázke globálneho otepľovania.



XR pravidelne organizuje demonštrácie zamerané proti bankám, finančným inštitúciám, energetickým firmám a mediálnym organizáciám. Skupina Insulate Britain sa snaží okrem klimatických cieľov upriamiť pozornosť aj na tzv. palivovú chudobu. Pod týmto pojmom sa v Spojenom kráľovstve rozumie prudké zvyšovanie cien energií, ktoré sa najviac odráža v zhoršenej kvalite života najmä u chudobných vrstiev obyvateľstva.